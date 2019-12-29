В Покотиловке ночью горели автомобили на парковке

29 декабря 2019 г. 9:50
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В поселке Покотиловка Харьковского района области ночью произошел пожар на автомобильной парковке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 29 декабря в 00:25 спасателям поступила информация о возгорании легковушек на парковке по ул. Тимирязева, 22 с.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены 2 легковых автомобиля: Suzuki Grand Vitara 2005 года выпуска и Renault Logan 2014 г.в. на площади 6 м.кв.

Под действием открытого пламени у рядом припаркованных автомобилей Nissan X-TRAIL и ВАЗ 2104 оплавилась краска на кузовах.

Спасатели успели их отбуксировать на безопасное расстояние.

В 00:49 пожар локализовали, а в 1:48 полностью потушили.

Другие машины на парковке не пострадали.

Причину пожара устанавливают.

 

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