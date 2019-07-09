 

В Покровскую колонию пытались передать конфеты с наркотиками (фото)

09 июля 2019 г. 10:05

Как сообщили в Северо-восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний, 8 июля сотрудники Покровской исправительной колонии пресекли попытку доставки запрещенных веществ в зону охраняемого объекта.

Так, при выдаче посылки, поступившей на имя осужденного от гражданки, в шоколадных конфетах "Звездное сияние" обнаружили и изъяли два полиэтиленовых свертка с порошком белого цвета неизвестного происхождения.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в полицию.

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