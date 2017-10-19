В полиции назвали имена всех погибших и пострадавших в кровавом ДТП на Сумской

19 октября 2017 г. 18:44
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Правоохранители опубликовали список всех погибших и пострадавших во время кровавой ДТП на улице Сумской. На сайте Главного управления Нацполиции в Харьковской области указаны такие данные.

 

Серед загиблих у ДТП:

 

Євтєєв Олександр Сергійович, 27 років, мешкав у м. Харків, громадянин України;

Кобисєва Ніна Львівна, 28 років, мешкала в с. Тишинковка Харківської області, громадянка України;

Сокол Алла Вікторівна, 46 років, мешкала в смт. Солоницівка Харківської області, громадянка України;

Сокол Анастасія Олексіївна, 19 років, мешкала смт. Солоницівка Харківської області, громадянка України;

Усманова Олена, більш детальні дані та родичі встановлюються.

 

Постраждали в аварії:

 

Неудачин Юрій Юрійович, 29 років, житель Харкова, громадянин України;

Берченко Діана Ігорівна, 20 років, жителька Харкова, громадянка України;

Євтєєва(Берченко) Оксана Ігорівна, 27 років, жителька Харкова, громадянка України;

Власенко Жанна Олександрівна, 30 років, жителька Харкова, громадянка України,

Нестеренко Оксана Василівна, 36 років, жителька Харкова, громадянка України;

Комар Ганна Миколаївна, 26 років, жителька Харкова, громадянка України;

 

Напомним, накануне в 20-45 в начале улицы Сумской столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg . После столкновения внедорожник вылетел с проезжей части, и врезался в толпу людей - пять человек погибли на месте, шестеро были доставлены в больницу.

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