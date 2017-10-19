В полиции назвали имена всех погибших и пострадавших в кровавом ДТП на Сумской

Правоохранители опубликовали список всех погибших и пострадавших во время кровавой ДТП на улице Сумской. На сайте Главного управления Нацполиции в Харьковской области указаны такие данные.

Серед загиблих у ДТП: Євтєєв Олександр Сергійович, 27 років, мешкав у м. Харків, громадянин України; Кобисєва Ніна Львівна, 28 років, мешкала в с. Тишинковка Харківської області, громадянка України; Сокол Алла Вікторівна, 46 років, мешкала в смт. Солоницівка Харківської області, громадянка України; Сокол Анастасія Олексіївна, 19 років, мешкала смт. Солоницівка Харківської області, громадянка України; Усманова Олена, більш детальні дані та родичі встановлюються. Постраждали в аварії: Неудачин Юрій Юрійович, 29 років, житель Харкова, громадянин України; Берченко Діана Ігорівна, 20 років, жителька Харкова, громадянка України; Євтєєва(Берченко) Оксана Ігорівна, 27 років, жителька Харкова, громадянка України; Власенко Жанна Олександрівна, 30 років, жителька Харкова, громадянка України, Нестеренко Оксана Василівна, 36 років, жителька Харкова, громадянка України; Комар Ганна Миколаївна, 26 років, жителька Харкова, громадянка України;

Напомним, накануне в 20-45 в начале улицы Сумской столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg . После столкновения внедорожник вылетел с проезжей части, и врезался в толпу людей - пять человек погибли на месте, шестеро были доставлены в больницу.