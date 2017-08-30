В полиции прокомментировали нападение на главу Харьковского антикоррупционного центра

Как сообщают в полиции, сообщение о нападении на 34-летнего мужчину на Московском проспекте поступило в 12.30, пострадавшего обнаружил его знакомый.

У мужчины, констатировали врачи, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы ребер.

На месте и в больнице, где сейчас находится пострадавший, работает следственно-оперативная группа, в данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия и начаты работы по розыску нападавших. Факт о событии внесен в Единый реестр учета правонарушений, решается вопрос о квалификации преступления.

Сегодня днем неизвестные избили главу Харьковского антикоррупционного центра и депутата облсовета Дмитрия Булаха. Как сообщили его коллеги и друзья, напали на Булаха в парке на ХТЗ, когда он шел от своего дома на остановку общественного транспорта.