В полиции прокомментировали нападение на главу Харьковского антикоррупционного центра

30 августа 2017 г. 14:19
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Как сообщают в полиции, сообщение о нападении на 34-летнего мужчину на Московском проспекте поступило в 12.30, пострадавшего обнаружил его знакомый.

У мужчины, констатировали врачи, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы ребер.

На месте и в больнице, где сейчас находится пострадавший, работает следственно-оперативная группа, в данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия и начаты работы по розыску нападавших. Факт о событии внесен в Единый реестр учета правонарушений, решается вопрос о квалификации преступления.

Сегодня днем неизвестные избили главу Харьковского антикоррупционного центра и депутата облсовета Дмитрия Булаха. Как сообщили его коллеги и друзья, напали на Булаха в парке на ХТЗ, когда он шел от своего дома на остановку общественного транспорта.

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