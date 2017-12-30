В полиции прокомментировали захват Укрпочты в Харькове

30 декабря 2017 г. 16:26
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О происшествии оператору «102» сообщил мужчина, жена которого работает в данном учреждении.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о том, что в отделение Укрпочты, расположенной на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14-40.

Для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции.

Проверка продолжается.

 

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