В полиции рассказали о расследовании недопуска депутатов на сессию горсовета

25 сентября 2017 г. 19:45
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Как сообщили сегодня в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, на сессии горсовета, которая проходила 20 сентября, полиция охраняла правопорядок и не принимала участие в недопуске депутатов.

Как заметил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, в связи с  чем это произошло, надо спросить у городской администрации. Кроме того, Бех сказал: "Я уверен в том, что никаких вопросов не согласовывалось".

По словам правоохранителей, расследование инцидента продолжается, в ходе следствия будет понятно, кто закрыл дверь. "То, что её не закрывала полиция – это точно," - сообщили в "главке".

Видео: 

gov4

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