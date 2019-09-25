В полиции рассказали, как в результате несчастного случая под Харьковом погиб 41-летний мужчина

Ранее сообщалось о том, что в Близнюковском районе в результате несчастного случая погиб 41-летний мужчина. По информации медиков, мужчина ранил себя топором, попав в бедренную артерию, и скончался от острой потери крови.

В полиции рассказали подробности происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о несчастном случае, который произошел в лесополосе, расположенной близ села Садовое Близнюковского района, поступила в полицию 24 сентября в 16:15.

Работники полиции предварительно установили, что 41-летний местный житель пилил сухие ветки, во время этого он сорвался, упал с дерева на ветку и получил телесные повреждения. От острой кровопотери мужчина скончался.

Тело погибшего направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».