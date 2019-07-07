В Польше автобус с украинцами упал в кювет: есть пострадавшие

Украинский автобус попал в аварию в Польше - это произошло в воскресенье утром на Опольском отрезке автострады А4.

Об этом сообщает Польское радио.

"11 человек получили травмы в результате аварии украинского автобуса, который съехал в ров на Опольском отрезке автострады А4. По информации представителя Государственной пожарной охраны, пять украинцев были доставлены в больницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, автобус с украинской регистрацией, который ехал в направлении Вроцлава, и в котором было 37 пассажиров, включая одного ребенка, по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в канаву, а затем перевернулся.

Прибывшие на место спасатели, оказали помощь 11 пострадавшим. Пять из них были доставлены в больницы.

Автомагистраль была закрыта на время приземления вертолетов Воздушной службы спасения. По информации Главного управления национальных дорог и автомагистралей в городе Ополе, автобус вытащили из кювета.

Пассажиров автобуса разместили в ближайшей школе.