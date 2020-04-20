В Польше горел полигон химотводов: в воздух взлетали бочки с химикатами

Нелегальный полигон с химотходами загорелся в воскресенье после обеда на окраине города Кельце на юге Польши. В городе было введено состояние химической опасности и эвакуированы 150 человек.

Как сообщил Войт гмины Ситкувка-Новины Себастиан Новачкевич, причиной пожара были, вероятно, сознательный поджог или переместившийся на полигон химотходов огонь от зажженной неподалеку травы. Клубы черного дыма были видны на расстоянии нескольких километров, а вблизи – как взрывались и вылетали в воздух бочки с химикатами.

В городе было объявлено состояние химической опасности и эвакуированы 150 местных жителей. На место происшествия, кроме пожарных, выехала специальная группа химического реагирования. В городе включены сирены, что означало предупреждение об опасности. Местные органы власти и СМИ информировали местных жителей о возможной опасности и просили всех оставаться дома и не выходить на улицу. Позже на месте пожара произошел также взрыв метана.

Вечером пожар ликвидировали. В городе также было отменено состояние химической опасности.