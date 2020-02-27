В Польше - первый случай заражения коронавирусом - СМИ

27 февраля 2020 г. 14:44
Источник: 112.UA
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В Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом. Женщину поместили в больницу в городе Лодзь. Об этом сообщает издание Express Ilustrowany.

Сообщается, что 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде, где ей уже было плохо. Гражданка Польши жаловалась на сильную одышку.

По приезду в город Лодзь женщина сразу же обратилась в больницу, где тест дал положительный результат на коронавирус Covid-19.

Ранее сообщалось, что Литва объявила чрезвычайное положение для подготовки к возможной вспышке коронавируса.

На данный момент в стране не зафиксировано ни одного случая коронавируса, однако власти намерены подготовится к возможной вспышке, для чего было введено чрезвычайное положение.

 

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