В Польше - первый случай заражения коронавирусом - СМИ

В Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом. Женщину поместили в больницу в городе Лодзь. Об этом сообщает издание Express Ilustrowany.

Сообщается, что 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде, где ей уже было плохо. Гражданка Польши жаловалась на сильную одышку.

По приезду в город Лодзь женщина сразу же обратилась в больницу, где тест дал положительный результат на коронавирус Covid-19.

Ранее сообщалось, что Литва объявила чрезвычайное положение для подготовки к возможной вспышке коронавируса.

На данный момент в стране не зафиксировано ни одного случая коронавируса, однако власти намерены подготовится к возможной вспышке, для чего было введено чрезвычайное положение.