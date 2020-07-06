В Польше произошло ДТП с участием автобусов: среди пострадавших есть украинки

06 июля 2020 г. 16:24
Источник: РБК-Украина
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В Польше произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и микроавтобуса. Ранения получили две украинки. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, инцидент произошел вчера около 20:00 на автодороге между населенным пунктом Рогова и Дзвижина в Западнопоморском воеводстве.

"Произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, в результате ДТП два гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", - сообщил Погорельцев.

По его словам, одной украинке уже оказана первая медицинская помощь, ее выписали из больницы.

"Вторая наша соотечественница находится в больнице городе Колобжег, угрозы для ее жизни нет", - добавил он.

По информации местных СМИ, во время движения автобусы не разминулись на дороге, столкнувшись лоб в лоб. В результате ДТП ранения получили 14 пассажиров.

 

 

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