В Польше в результате взрыва газа обрушился четырехэтажный дом, есть погибшие

В польском городе Познань в четырехэтажном доме произошел взрыв газа, после которого часть дома обвалилась.

Об этом сообщает Польское радио.

«Утром около 8:00 в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел сильный взрыв газа", - говорится в сообщении.

По меньшей мере, три человека погибли и более 20 человек получили ранения.

Сначала сообщали об одном погибшем и 22 раненых в результате взрыва. Однако впоследствии под руинами пожарные нашли еще два тела.

Поиски пострадавших продолжаются.