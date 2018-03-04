В Польше в результате взрыва газа обрушился четырехэтажный дом, есть погибшие

04 марта 2018 г. 15:45
Источник: Левый берег
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В польском городе Познань в четырехэтажном доме произошел взрыв газа, после которого часть дома обвалилась.

Об этом сообщает Польское радио.

«Утром около 8:00 в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел сильный взрыв газа", - говорится в сообщении.

По меньшей мере, три человека погибли и более 20 человек получили ранения.

Сначала сообщали об одном погибшем и 22 раненых в результате взрыва. Однако впоследствии под руинами пожарные нашли еще два тела.

Поиски пострадавших продолжаются.

 

 

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