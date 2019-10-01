В Полтаве пьяный полицейский избил подростка

Парень заступился за женщину, на которую напал нетрезвый полицейский со своим спутником. В ответ они избили 17-летнего студента. Пострадавший был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции области, инцидент произошел 29 сентября с 21:00 до 22:00 в районе улицы Небесной Сотни.

В полиции подтвердили, что действительно, один из нападавших - полицейский батальона патрульной службы особого назначения «Полтава», и добавили, что он отстранен от службы на время служебного расследования.

Установлено, что конфликтная ситуация возникла между двумя пьяными мужчинами и местной жительницей, за которую заступился прохожий 17-летний студент. В результате ему были нанесены тяжкие телесные повреждения.

По данным полиции, на крики женщины из дома вышел ее муж и выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль, оружием он владеет на законных основаниях.

После этого на место прибыли сотрудники полиции и задержали двух нападавших.

Пострадавшего прооперировали, ему удалили селезенку.

Открыты уголовные производства по ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

По результатам служебного расследования будет решаться вопрос об отстранении полицейского от службы, отметили в полиции.

Материалы дела переданы Государственному бюро расследований, поскольку это их подследственность, отметили в полиции.