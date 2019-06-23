В Полтавской области дотла сгорел самолет АН-2

В Полтавской области после аварийной посадки сгорел самолет АН-2.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, около 10:00 вблизи с. Млины Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет АН-2 с последующим возгоранием.

Отмечается, что в 11:00 возгорание самолета АН-2 подразделением ГСЧС ликвидировано.

"В результате данного происшествия получили незначительные травмы два члена экипажа, которые госпитализированы в больницу. Погибших нет", - добавили в ГСЧС.

Как отметил спикер Нацполиции Полтавщины Юрий Сулаев в эфире одного из украинских телеканалов, члены экипажа самолета успели выпрыгнуть из кабины во время аварийной посадки. Сулаев добавил, что самолет, принадлежавший одной из местных агрофирм, выгорел дотла.

Сейчас на месте аварийной посадки работает следственно-оперативная группа, решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст.276 Уголовного кодекса Украины.

"В рамках этого производства будут устанавливаться причины падения самолета. Конечно, будут привлекаться специалисты-авиаторы, которые смогут дать свои выводы относительно причин падения", - отметил Сулаев.