В Полтавской области нашли убитым депутата райсовета

В Полтавской области 20 ноября найден мертвым депутат районного совета Кременчуга Андрей Гаврилов. По предварительной информации, смерть наступила в результате огнестрельного ранения, пишет "Кременчугская газета".

Тело мужчины обнаружили внутри его автомобиля, запертого изнутри. При этом автомобиль был заведен, на теле убитого лежало оружие. Правоохранители не исключают версию самоубийства.

Отмечается, что у погибшего было разрешение на ношение ружья, которое действительно до 2020 года.

На странице полиции Полтавской области в Facebook подтвердили факт обнаружения тела 47-летнего мужчины в автомобиле, однако не уточнили, являлся ли погибший местным депутатом.

"Сегодня около 10 утра в автомобиле Toyota обнаружили тело 47-летнего жителя Кременчугского района. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщили правоохранители.

В Кременчугский райсовет Гаврилов прошел от партии УКРОП в 2015 году. Он возглавлял там комиссию по вопросам самоуправления.

Кроме политической деятельности, Гаврилов занимался бизнесом и был владельцем нескольких магазинов, в которых продавалась курятина.