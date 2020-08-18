В поселке под Харьковом четверо детей отравились крысиным ядом

18 августа 2020 г. 19:35
2 просмотра

В поселке Липцы под Харьковом четверо малолетних детей отравились опасным веществом – крысиным ядом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о том, что четверо жителей поселка Липцы – дети в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет, были доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы, поступило в местную полицию 18 августа в 15:15.

При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом, которую решили съесть.

По словам врача, состояние детей удовлетворительное.

Сейчас все обстоятельства происшествия полицейские устанавливают, по данному факту проводится проверка.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53