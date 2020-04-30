В поселке под Харьковом из-за короткого замыкания загорелось домовладение

В Харьковском районе области накануне вечером произошел крупный пожар на одном из частных дворов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 29 апреля в 21:08 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Кооперативной, 66 в поселке Высокий.

На момент прибытия на место пожара спасателей огонь охватил хозяйственную постройку на площади 90 кв.м. и часть кровли жилого дома на площади 20 кв.м.

В ГСЧС отметили, что из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.

Локализовали пожар бойцы ГСЧС в 21:50, ликвидировали - в 23:47.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Вероятная причина возникновения пожара, по данным спасателей, - короткое замыкание электросети.