В поселке под Харьковом мужчина ударил своего сына ножом во время ссоры

Полиция задержала жителя Харьковщины, который едва не убил своего сына ножом во время ссоры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что 24 августа в поселке Введенка Чугуевского района между отцом и сыном возникла ссора, в ходе которой мужчины стали драться.

Во время драки 63-летний отец ударил сына ножом в грудную клетку. 29-летний пострадавший вызвал бригаду скорой медицинской помощи и полицию.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.