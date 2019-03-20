В поселке под Харьковом ночью горел «BMW»: открыто уголовное дело

20 марта 2019 г. 14:03
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В поселке под Харьковом ночью загорелась иномарка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, сообщение о возгорании автомобиля «BMW» по улице Студенческая в поселке Глубокое Харьковской области поступило в полицию 20 марта около 3:00. 

Огнем был поврежден капот и подкапотное пространство автомобиля. 

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Также ранее сообщалось о горевших минувшей ночью двух автомобилях возле дома на Салтовском Шоссе в Харькове.

По данному факту сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Предварительно было установлено, что первым загорелся автомобиль «Hyundai», который огонь уничтожил полностью. 

Затем огонь перекинулся на автомобиль «Ford Fiesta», который получил повреждение правой боковой части кузова и салона. 

Информацию о происшествии правоохранители зарегистрировали в журнале заявлений и сообщений. 

 

 

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