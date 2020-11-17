В поселке под Харьковом сгорел частный дом

17 ноября 2020 г. 15:00
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В поселке Нововодолажского района Харьковской области сегодня ночью сгорел жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 ноября в 2:41 спасателям поступил вызов на пожар в с. Завадовка, где на ул. Полевой, 24 происходил пожар в частном доме.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит часть жилого дома на площади около 50 кв.м.

В 3:28 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 10:35 полностью ликвидировали.

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Его причину и ущерб от него устанавливают.

 

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