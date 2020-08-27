В поселке под Харьковом стреляли в ребенка на озере: мальчик ранен, полиция открыла уголовное дело

В поселке Рогань на Харьковщине неизвестный выстрелил и попал в 12-летнего ребенка, отдыхавшего на озере вместе с отцом.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полиция устанавливает обстоятельства травмирования мальчика.
Так, 27 августа в 11:43 в полицию от харьковчанина поступило сообщение о том, что во время отдыха на озере они с сыном услышали звук, похожий на выстрел, после которого заметили у ребенка ранения в области плеча .
Отец доставил сына в больницу.
Врачи диагностировали у парня пулевое ранение плеча средней тяжести. По словам медиков, состояние здоровья парня удовлетворительное и оперативного вмешательства не требует.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей ранения ребенка, а также принимают все необходимые меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.
Начато уголовное производство. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.