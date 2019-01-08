В поселке под Харьковом убили и ограбили пенсионера

5 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в поселке Песочин обнаружили тело 69-летнего мужчины с резаными ранами лица.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти пенсионера стала тупая травма головы, порезы лица и шеи.

За совершение преступления правоохранители задержали безработного 23-летнего жителя Днепровской области, который находился в розыске в Холодногорском отделе полиции за совершение имущественного преступления.

Сейчас полицейские разыскивают второго злоумышленника.

Полицейские выяснили, что подозреваемый с 20 января 2018 жил у погибшего хозяина дома. Узнав, что хозяин хранит денежные сбережения и украшения, он вместе со своим приятелем решил «улучшить» свое материальное положение.

Злоумышленники избили пенсионера, нашли банковскую карточку, на счету которой находилось 2 тысячи 600 долларов, золотую цепочку, бижутерию, мобильный телефон и скрылись.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 п.6, п.12 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишением свободы с конфискацией имущества.