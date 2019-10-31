В поселке под Харьковом внезапно умер иностранец

Под Харьковом в Дергачевском районе внезапно умер иностранец.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 октября в полицию поступило сообщение о том, что в селе Подворки умер 56-летний гражданин Узбекистана.
Мужчина скончался, предварительно, в результате инсульта в присутствии врача скорой помощи.
Полиция установила, что мужчина в последнее время ухаживал за указанным домом в обмен на проживание.
Эксперты не обнаружили на теле мужчины следов насильственной смерти.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».