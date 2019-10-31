В поселке под Харьковом внезапно умер иностранец

31 октября 2019 г. 14:09
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Под Харьковом в Дергачевском районе внезапно умер иностранец.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 октября в полицию поступило сообщение о том, что в селе Подворки умер 56-летний гражданин Узбекистана.

Мужчина скончался, предварительно, в результате инсульта в присутствии врача скорой помощи.

Полиция установила, что мужчина в последнее время ухаживал за указанным домом в обмен на проживание. 

Эксперты не обнаружили на теле мужчины следов насильственной смерти.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

 

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