В поселке Жуковского произошел конфликт со стрельбой: есть задержанные

На поселке Жуковского, в районе перекрестка улицы Академика Проскуры и Белгородского шоссе произошел инцидент с применением оружия.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

"В Лесопарке напротив части Нацгвардии большой движ. Куча полиции, Очевидцы говорят, что была стрельба", - говорится в сообщении на одном Telegram-каналов.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.

На нескольких молодых людях надеты наручники.

По предварительной информации, задержанные являются иностранцами.

В результате происшествия никто не пострадал.

Подробная информация выясняется.