В поселке Жуковского произошел конфликт со стрельбой: есть задержанные

16 апреля 2019 г. 18:30
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На поселке Жуковского, в районе перекрестка улицы Академика Проскуры и Белгородского шоссе произошел инцидент с применением оружия.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

"В Лесопарке напротив части Нацгвардии большой движ. Куча полиции, Очевидцы говорят, что была стрельба", - говорится в сообщении на одном Telegram-каналов. 

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.

На нескольких молодых людях  надеты наручники.

По предварительной информации, задержанные являются иностранцами.

В результате происшествия никто не пострадал.

Подробная информация выясняется.

 

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