В поселке Жуковского произошел конфликт со стрельбой: есть задержанные

На поселке Жуковского, в районе перекрестка улицы Академика Проскуры и Белгородского шоссе произошел инцидент с применением оружия.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
"В Лесопарке напротив части Нацгвардии большой движ. Куча полиции, Очевидцы говорят, что была стрельба", - говорится в сообщении на одном Telegram-каналов.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.
На нескольких молодых людях надеты наручники.
По предварительной информации, задержанные являются иностранцами.
В результате происшествия никто не пострадал.
Подробная информация выясняется.