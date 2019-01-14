В Пятихатках во время пожара погибла женщина

14 января 2019 г. 10:44
15 просмотров

14 января в 00:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на пр. Академика Курчатова, 25 в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных стало известно, что в квартире на 5 этаже горели покрытия пола, диван и домашние вещи на площади около 4 кв.м.

На полу рядом с диваном спасатели обнаружили бездыханное тело 60-летней хозяйки дома.

В 01:20 огонь спасатели локализовали, а в 2:24 его полностью ликвидировали.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.