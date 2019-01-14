В Пятихатках во время пожара погибла женщина

14 января в 00:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на пр. Академика Курчатова, 25 в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных стало известно, что в квартире на 5 этаже горели покрытия пола, диван и домашние вещи на площади около 4 кв.м.

На полу рядом с диваном спасатели обнаружили бездыханное тело 60-летней хозяйки дома.

В 01:20 огонь спасатели локализовали, а в 2:24 его полностью ликвидировали.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.