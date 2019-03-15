Из-за угрозы взрыва из здания поссовета под Харьковом эвакуировали около 100 человек

15 марта 2019 г. 13:40
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15 марта в полицию от неизвестного поступило сообщение о заминировании здания поселкового совета в Люботине. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место выезжала следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. 

Эксперты осмотрели более 2000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 98 граждан. 

Никаких взрывчатых веществ специалисты не обнаружили - информация о заминировании оказалась ложной.

Правоохранители устанавливают лжеминера.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. 

 

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