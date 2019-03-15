Из-за угрозы взрыва из здания поссовета под Харьковом эвакуировали около 100 человек

15 марта в полицию от неизвестного поступило сообщение о заминировании здания поселкового совета в Люботине.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место выезжала следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники.

Эксперты осмотрели более 2000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 98 граждан.

Никаких взрывчатых веществ специалисты не обнаружили - информация о заминировании оказалась ложной.

Правоохранители устанавливают лжеминера.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.