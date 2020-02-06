В пожаре на Салтовке погиб 67-летний мужчина

Около 16:00 спасателям поступает звонок с проспекта Тракторостроителей. Местные жители рассказали, что из-под двери одной из квартир идет дым, который уже заполонил почти весь подъезд. А внутри задымленной квартиры находится и сам владелец.

Нина, пенсионерка

Дым пошел уже в квартиру. Я закрыла квартиру свою, выскочила на четвертый этаж, а там уже пожарники, всё уже, вызвали пожарников. Еще я там постояла, постояла и спросила, говорю: "А он, хоть, там живой?" , - нет: "Он там дышит?" А он говорит: "Нет". Ну и я так поняла, что уже же не дышит.

Чтобы попасть в горящую квартиру, спасателям пришлось взламывать дверь. Люди говорят: пожар в этой квартире случается уже не в первый раз.

Валентина, местная жительница

Я пришла с работы, смотрю что пожар, спрашиваю: "А что такое здесь было?" , - вышла на улицу. А мне говорят: "Что был снова пожар у Вити, на четвертом этаже". Ну а потом увидела, что приехала машина и его вынесли угоревшего.

Погибшим оказался 67-летний мужчина. Причиной его смерти стало отравлением угарным газом. Помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин предполагает, что возгорание произошло из-за обычного окурка.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Попередня причина, яка сталася, цієї пожежі - це необережне поведження з вогнем. Скоріш всього це паління в нетверезому стані. Бо горів диван, на якому знаходилось тіло цього чоловіка. Ну а також домашні речі, які були поруч. Ну і площа, як я вже казав, два квадратних метра.

Менее чем за полчаса, спасатели полностью ликвидировали пожар. Игорь Лупандин добавляет: не смотря на дым, который гулял подъездом, эвакуировать других жителей не пришлось. Сейчас эксперты ГСЧС продолжают устанавливать все причины и обстоятельства проишествия.