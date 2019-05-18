В пражском аэропорту на взлетной полосе столкнулись два самолета

18 мая 2019 г. 16:05
Источник: УНИАН
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Два самолета столкнулись на взлетной полосе аэропорта Праги.

Об этом сообщает издание Novinky.

"При выруливании два самолета столкнулись кончиками крыльев. Все пассажиры в порядке, движение в аэропорту не ограничивали", - сказал представитель аэропорта Роман Паквонь.

По его словам, в обоих самолетах были пассажиры. После инцидента они были вынуждены вернуться в терминал.

В результате ЧП никто не пострадал.

Сообщается, что масштаб повреждений, нанесенных самолетам, незначительный. Технический осмотр одной из машин проведут этой ночью, второй самолет осмотрят в течение выходных.
 

Видео: 

Smartwings - Collision of two Boeings 737 at Prague Airport

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