В причинах крушения самолета под Харьковом будет разбираться комиссия из Киева

55-летний пилот одномоторного самолета умер сегодня в полдесятого утра. Еще накануне врачи говорили о крайне тяжелом состоянии пациента. Сразу после поступления его в больницу была проведена диагностика и необходимое лечение. Но даже после проведенной операции врачи не готовы были давать какие-то прогнозы.

Алексей Билецкий, зав. отделением анестезиологии интенсивной терапии для больных сочетанной травмы:

Черепно-мозговая травма - ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытая травма груди с ушибом легких, ушибом груди, ушиб передней брюшной стенки и множественная скелетная травма. Увы травма была несовместимая с жизнью. К сожалению, она привела к смерти.

Крушение самолета произошло в понедельник около 9 утра рядом с селом Охоче, Нововодолажского района. Пилот должен был провести обработку подсолнечника. После выполнения разворота самолет рухнул на землю. Полиция начала проверку. Для расследования происшествия из Киева прибыла специальная комиссия.

Юрий Попельнюк, зам. нач. отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного упр. ГУ НП в Хар. обл.:

Отобраны образцы топлива, почв, всего остального для экспертного исследования. Допрошены свидетели, было два очевидца крушения данного летательного аппарата, на глазах которых произошло крушение.

В ближайшее время планируют допросить и руководство предприятия, чье поле обрабатывал пилот. По факту было открыто уголовное производство по статье - нарушение правил воздушных полетов. Теперь же, говорят в полиции, производство возможно переквалифицируют. Вместо первого пункта той же статьи будет третий - нарушение правил воздушных полетов по неосторожности. По предварительной информации у пилота сертификат на полеты был просрочен, а значит, летать он не имел права.