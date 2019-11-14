В пяти районах Харьковщины нашли боеприпасы

14 ноября 2019 г. 10:34
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На Харьковщине за сутки 13 ноября пиротехники ГСЧС разминировали 12 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, взрывоопасные предметы были обнаружены в Дергачевском, Боровском, Валковском, Первомайском районах области и Слободском районе Харькова.

Специалисты обезвредили на специальных взрывных площадках 12 боеприпасов, среди которых были 11 артснарядов разного калибра и 1 минометная мина калибра 50 мм.

Пострадавших в результате проведенных мероприятий по разминированию нет.

 

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