В пяти районах Харьковщины нашли боеприпасы

На Харьковщине за сутки 13 ноября пиротехники ГСЧС разминировали 12 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, взрывоопасные предметы были обнаружены в Дергачевском, Боровском, Валковском, Первомайском районах области и Слободском районе Харькова.

Специалисты обезвредили на специальных взрывных площадках 12 боеприпасов, среди которых были 11 артснарядов разного калибра и 1 минометная мина калибра 50 мм.

Пострадавших в результате проведенных мероприятий по разминированию нет.