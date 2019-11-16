В пяти районах Харьковщины нашли боеприпасы, среди них - 35 мин

15 ноября пиротехнические группы ГСЧС проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны в Изюмском, Дергачевском и Великобурлукском районах области, а также в Индустриальном и Новобаварском районах Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки специалисты обезвредили 42 боеприпаса, среди которых - 7 артснарядов разного калибра и 35 минометных мин разного калибра.

Все найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.