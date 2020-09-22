В пяти районах Харьковщины нашли старые боеприпасы

22 сентября 2020 г. 9:55
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На Харьковщине за сутки, 21 сентября, пиротехники ГСЧС разминировали 9 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы по разминированию проводились в Лозовском, Валковском, Харьковском и Волчанском районах области, а также в Шевчнковском районе города.

Всего специалисты обезвредили 9 боеприпасов.

Среди них были 4 артснаряда, 4 минометные мины и 1 авиабомба.

Как отмечается, на месте проведения пиротехнических работ пиротехники ГСЧС проводили разъяснительные беседы с местными жителями по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов.

 

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