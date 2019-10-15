 

В пяти школах и гимназиях Харькова ищут взрывчатку

15 октября 2019 г. 13:30
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Полицейские проверяют информацию о заминировании пяти харьковских учебных заведений.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на электронную почту полиции поступило сообщение о заминировании лицея на улице Велозаводской, двух гимназий на улице Культуры и Космонавтов, а также школ, расположенных на улицах Целиноградская и Балакирева.

По адресам выехали следственно-оперативные группы полиции, работники кинологического центра и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас в учебных заведениях проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

 

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