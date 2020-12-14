В Пятихатках на пожаре погиб детский тренер по дзюдо и его отец

То, что в их подъезде пылает квартира Александр узнал после звонка тещи и сразу же сорвался на место. Их квартира, говорит расположена на третьем этаже и, хотя дым распространялся подъездом - к дому еще не успел добраться, но пожарные все равно попросили их выйти на улицу на время тушения.

Александр Мазалов

В 7:15 запустили. Если в 4:32, по-моему, эвакуировали, то в 7:15 уже сказали можно заходить, и уже сворачивались. Ну, можно там дышать, просто там вон три верхних этажа в копоти, все погорели, а тут уже сами помыли и убрали воду. Знаем, что отец с сыном жил. И сын, по-моему, самбист или что-то такое, ну, спортсмен.

Действительно, на фейсбук-странице Федерации дзюдо Харькова сделали сообщение, что утром во время пожара трагически погиб 57-летний тренер по дзюдо Вадим Капустин и его 83-летний отец.

Владимир живет в первом подъезде, о погибших слышал, впрочем, лично не знал. О пожаре, говорит узнал, как только началась эвакуация.

Владимир Савченко

В пол пятого уже встал и просто смотрел - люди тут вышли, все были, вот здесь видно з квартиры. А дыма, машина пожарная здесь была, там машина с мигалками.

По словам помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина в квартире на улице Академика Вальтера, 7 - огнем было охвачено 40 квадратных метров домашних вещей. В горящей квартире бойцы ГСЧС обнаружили два тела, а из подъезда на свежий воздух было эвакуировано 12 жителей, ведь была угроза отравления угарным газом.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Дуже багато речей знаходилися в цих кімнатах, дуже багато. Мається на увазі книги, і журнали, і газети, і інші дерев'яні предмети, які там були. І всі вони були в кімнатах на полу, там практично пройти не було можливості. Причина попередньо розглядається, як людський фактор - мається на увазі необережне поводження з вогнем, а також і технічна причина - пов'язана з електрообладнанням, а також, і коротке замикання від електропроводки.

Чтобы отчитаться - пожар полностью ликвидирован, спасателям понадобилось около 3 часов времени. Для борьбы с огнем было задействовано - 35 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц основной и спецтехники.