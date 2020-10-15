В Пятихатках произошел пожар в гаражном кооперативе, горел автомобиль и самодельный электровелосипед

В Киевском районе Харькова произошел пожар на территории гаражного кооператива.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 13 октября в 14:43 спасателям поступила информация о пожаре в одном из гаражных боксов на территории гаражного кооператива на улице Академика Волкова.

На момент их прибытия огнем был охвачен самодельный электровелосипед и задняя часть кузова легковушки Renault Kangoo 2010 года выпуска на площади 5 кв.м.

Спасатели локализовали пожар в 14:50 и в 14:54 полностью его потушили. Пострадавших нет. Причину возникновения возгорания устанавливают.