В Пятихатках произошел пожар в гаражном кооперативе, горел автомобиль и самодельный электровелосипед

15 октября 2020 г. 10:10
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В Киевском районе Харькова произошел пожар на территории гаражного кооператива.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 13 октября в 14:43 спасателям поступила информация о пожаре в одном из гаражных боксов на территории гаражного кооператива на улице Академика Волкова.

На момент их прибытия огнем был охвачен самодельный электровелосипед и задняя часть кузова легковушки Renault Kangoo 2010 года выпуска на площади 5 кв.м.

Спасатели локализовали пожар в 14:50 и в 14:54 полностью его потушили. Пострадавших нет. Причину возникновения возгорания устанавливают. 

 

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