В Пятихатках во время пожара из горящей пятиэтажки спасли мужчину

9 сентября в 17:06 спасателям поступила информация о пожаре в 5-этажном доме на ул. Академика Курчатова, 25А в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в ГСЧС позвонили соседи, которые почувствовали дым, который выходил из квартиры на пятом этаже.

На момент прибытия спасателей в одной из комнат горел матрац на площади 1 кв.м. Около него они нашли человека, 1957 года рождения.

Спасатели немедленно вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Пожар локализовали в 17:18 и полностью ликвидировали в 17:21.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.