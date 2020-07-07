В районе аэропорта посреди улицы нашли два трупа

07 июля 2020 г. 12:20
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Сегодня в Слободской отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Ромашкина девушка обнаружила тела двух человек.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на месте происшествия полицейские установили личности погибших. Ими оказались 39-летний мужчина и 38-летняя женщина. Возле них правоохранители нашли медицинские шприцы.

Тела мужчины и женщины без видимых следов насильственной смерти направлены в морг.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

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