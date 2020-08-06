На улице в районе аэропорта прохожие помешали неизвестным похитить человека

В Слободском районе Харькова несколько человек прямо с улицы пытались похитить 36-летнего жителя Харьковской области.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы происшествия.

Работники полиции устанавливают обстоятельства похищения мужчины.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 августа в полицию от прохожего поступило сообщение о том, что около 15:30 на улице Аэрофлотской у дома № 14 неизвестные устроили ссору с мужчиной. Затем злоумышленники пытались его насильно посадить в салон автомобиля.

С помощью прохожих одного из похитителей задержали на месте преступления. 36-летнему пострадавшему оказали необходимую помощь.

Остальные трое неизвестных злоумышленников сели в автомобиль и уехали с места происшествия в неизвестном направлении.

В совершении преступления сотрудники полиции разоблачили 35 и 39-летних мужчин. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Через некоторое время полицейские задержали еще одного нападающего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.