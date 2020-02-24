В районе Чугуева перевернулась фура со свиньями

24 февраля 2020 г. 18:13
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Сегодня в 15:15 в поселке Коробочкино Чугуевского района перевернулась фура DAF, перевозившая 180 свиней: часть животных погибла.

Об аварии сообщают в соцсетях: грузовой автомобиль снес опору электроосвещения и лег на бок.

Часть живого груза разбежалась по дороге, часть, по словам очевидцев, остается в прицепе.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 32-летний водитель грузового авто не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 19-летний пассажир авто получил травмы и был доставлен в больницу. 

Информация зарегистрирована в Чугуевском ОП. Обстоятельства устанавливаются. 

 

Видео: 

Фура со свиньями перевернулась в Коробочкино (Чугуевский р-н) - 24.02.2020

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