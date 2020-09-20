В районе ХТЗ рухнул строительный кран, пострадал мужчина

В Индустриальном районе Харькове сегодня утром рухнул кран, в кабине которого находился мужчина-крановщик.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 20 сентября в 9:56 спасателям поступило сообщение о том, что по ул. Велико-Бурлуцкая, 14 на территории ООО «УКРВЕНТСИСТЕМЫ» перевернулся кран, в кабине которого был крановщик, который был зажат между конструкциями кабины.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно-спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей крановщика деблокировали из конструкции.

Затем пострадавшего доставили в 4-ю городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Все обстоятельства данного случая выясняют работники Нацполиции.