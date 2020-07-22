В районе строительства новой дороги подожгли строительную технику - Горсовет

22 июля 2020 г. 11:03
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Сегодня в 3:50 утра на строительной площадке новой дороги в районе станции метро «Киевская» была попытка поджога строительной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Неизвестные через забор кинули несколько бутылок с зажигательной смесью, вследствие чего загорелись три грузовика. Благодаря своевременным действиям охраны огонь был оперативно погашен, но техника существенно пострадала. Сейчас на месте происшествия работает полиция.
           
В связи с утренним поджогом Харьковский городской совет опубликовал на сайте заявление, в котором сказано, что дорога предусмотрена Генеральными планами строительства Харькова 1953, 1986, 2004 и 2013 годов и она будет построена, как бы этому не сопротивлялись.

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