В районном суде Харькова обвиняемый пытался покончить жизнь самоубийством

14 августа около 15:15 в зале судебного заседания суда в Слободском районе города пытался покончить с собой 45-летний подсудимый.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, обвиняемый отломил от своей бритвы часть лезвия и, спрятав ее в полость рта, пронес в зал судебного заседания.

А затем во время слушания дела мужчина фрагментом лезвия для бритья нанес себе резаную рану живота.

Мужчину госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.