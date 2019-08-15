 

В районном суде Харькова обвиняемый пытался покончить жизнь самоубийством

15 августа 2019 г. 14:41
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14 августа около 15:15 в зале судебного заседания суда в Слободском районе города пытался покончить с собой 45-летний подсудимый.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, обвиняемый отломил от своей бритвы часть лезвия и, спрятав ее в полость рта, пронес в зал судебного заседания.

А затем во время слушания дела мужчина фрагментом лезвия для бритья нанес себе резаную рану живота. 

Мужчину госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. 

 

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