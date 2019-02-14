В регионе снова нашли предвыборные бигборды без выходных данных

14 февраля 2019 г. 14:24
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За минувшие сутки поступило два заявления о размещении на бигбордах информации с предвыборной агитацией на зарегистрированных кандидатов в Президенты Украины без указания выходных данных.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области 

По информации правоохранителей, нарушения выявлены в Московском районе города и городе Первомайский Харьковской области. Всего же с начала года полицией открыто 3 уголовных производства по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины.

По результатам проверки сообщений о нарушениях правил предвыборной агитации в отношении двух нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП. Кроме того, на одного из нарушителей судом наложен штраф в сумме 51 гривна.

По 16 заявлениям во время проведения проверки нарушений законодательства выявлено не было. Материалы списаны к делу. По другим материалами решение пока не приняты, продолжаются проверки фактов. 

 

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