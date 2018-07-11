В реке в центре Харькова нашли тело неизвестного мужчины

10 июля у берега в переулке Клещевском в Харькове обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщают харьковчане - пользователи соцсетей, которые зафиксировали, как тело умершего доставали из воды.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера в 19:30 в реке на набережной сквера "Стрелка" возле берега обнаружили тело мужчины.

Полицейские устанавливают личность умершего.

Как сообщается, на вид мужчине около 40 лет.

Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего правоохранители не обнаружили и направили его в морг.

