В результате бытовой ссоры харьковчанин убил свою мать

16 марта 2020 г. 12:30
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Сообщение о ЧП, которое произошло в одной из квартир на улице Танкопия, поступило в дежурную часть Немышлянская отдела полиции 15 марта около 2:10.
 
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 37-летний мужчина находился дома со своей 58-летней матерью. Между ними возник конфликт. В результате бытовой ссоры злоумышленник нанес матери удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения женщина погибла.
 
Вещественные доказательства изъяты. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
 
Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

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