В результате двух взрывов в Кабуле погиб 21 человек, 27 пострадавших

Утром 30 апреля в столице Афганистана Кабуле произошли два взрыва, в результате которых погиб 21 человек и 27 – пострадали.
Об этом сообщает AР.
Первый взрыв произошел примерно в 8 утра по местному времени.
Террорист-смертник на мотоцикле взорвал взрывное устройство возле здания Национального директората безопасности в районе Шашдарак.
Второй взрыв произошел на месте первого примерно через 20 минут после того, как туда прибыли правоохранители и журналисты.
Среди погибших - четверо журналистов.
Французское агентство Agence France-Presse подтвердило гибель своего главного фотографа Шаха Марая.