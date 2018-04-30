В результате двух взрывов в Кабуле погиб 21 человек, 27 пострадавших

30 апреля 2018 г. 11:07
Источник: Левый берег
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Утром 30 апреля в столице Афганистана Кабуле произошли два взрыва, в результате которых погиб 21 человек и 27 – пострадали.

Об этом сообщает AР.

Первый взрыв произошел примерно в 8 утра по местному времени.

Террорист-смертник на мотоцикле взорвал взрывное устройство возле здания Национального директората безопасности в районе Шашдарак.

Второй взрыв произошел на месте первого примерно через 20 минут после того, как туда прибыли правоохранители и журналисты.

Среди погибших - четверо журналистов.

Французское агентство Agence France-Presse подтвердило гибель своего главного фотографа Шаха Марая. 

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