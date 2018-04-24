В Торонто фургон наехал на пешеходов: погибли 10 человек

24 апреля 2018 г. 14:25
Источник: Интерфакс-Украина
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Фургон совершил наезд на людей 23 апреля в 13:30 по местному времени на одной из оживленных улиц города.

По словам свидетелей, он ехал со скоростью около 50 км в час и не предпринимал попыток остановиться.

Ранее было известно о девяти погибших; позже один из раненых скончался в больнице.

Число жертв наезда на пешеходов в Торонто возросло до 10 человек, пострадали не менее 15.

Полиции удалось установить личность водителя - это 25-летний Алек Минассян, живущий в пригороде Торонто.

На учете в полиции он не состоял. Мотивы нападавшего до сих пор не называют, власти лишь осторожно утверждают, что его действия вряд ли были случайными.

Как отмечает агентство, нападение произошло на фоне саммита глав МИД "большой семерки", который проходит в Торонто. Канадская полиция заявляет, что угроза национальной безопасности отсутствует.

Во время задержания нападавший оказал полиции сопротивление, по некоторым данным, у него был пистолет. Сейчас мужчину допрашивают.

Украинский консул проверяет данные, есть ли граждане Украины среди пострадавших и погибших в Торонто (Канада), сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

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