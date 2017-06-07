В результате нападения на иранский парламент погибли семь человек

07 июня 2017 г. 12:57
Источник: Интерфакс-Украина
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Нападение на меджлис (парламент) Ирана в Тегеране привело к гибели не менее семи человек, сообщает в среду агентство "Мехр".

Среди погибших - охранник парламентского комплекса.

Тем временем, газета "Иран" сообщает, что высокопоставленные представители командования корпуса стражей исламской революции прибыли к зданию парламента Ирана.

Район взят под усиленный контроль, на крышах домов, расположенных поблизости, размещены снайперы.

Отмечается, что на месте происшествия до сих пор слышны звуки стрельбы.

Как сообщалось, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана утром в среду. По данным иранских официальных СМИ, нападавших было четверо.

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