В результате обстрела автобуса под Харьковом пострадали четыре человека: в полиции уточнили информацию о количестве раненых

Правоохранители уточнили количество раненых в результате обстрела автобуса под Харьковом: пострадали не два, как сообщалось ранее, а четыре человека.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершено по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что около 19:10 вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться. После этого из автомобиля «Мицубиси» вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

В настоящее время машины нападавших установлены, 14 человек задержаны. Продолжаются следственные действия.