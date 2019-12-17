В результате отравления угарным газом в пятиэтажке погибли мужчина и ребенок, беременная женщина - в больнице

В Шевченковском районе в пятиэтажном жилом доме, вероятно, в результате отравления, погибли два человека, из которых один ребенок, и пострадала беременная женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, 16 декабря в 22:18 в ГСЧС поступила информация о том, что на улице Крымской, 6а, в квартире на 2-м этаже, предположительно, находятся люди и нуждаются в помощи.

Прибывшие к месту вызова спасатели с помощью лестницы через окно осмотрели квартиру и в кухне на полу обнаружили пострадавшего мужчину без сознания.

В другой комнате находились беременная женщина и ребенок - также без сознания. Всех жильцов квартиры быстро вынесли на свежий воздух и до прибытия автомобилей скорой медицинской помощи оказывали им помощь.

Однако 35-летнего мужчину и его 2-летнего сына спасти не удалось.

29-летняя женщина еще подавала признаки жизни.

Бригада медиков скорой помощи госпитализировала пострадавшую в токсикологическое отделение Харьковской городской больницы №2 с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Все обстоятельства ЧП выясняются.